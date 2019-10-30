Уже больше месяца длится эпопея со скромным танкером «Мрия». Команда судна столкнулась с арестами, обвинениями в поставках топлива для ЧФ РФ в оккупированный Крым, обвинениями в контрабанде.

В итоге танкер силами пограничной службы и СБУ был отбуксирован на херсонскую перевалку, где стоит по сей день. При этом, ни доказательств посещения Крыма, ни контрабандной деятельности нынешнего собственника и экипажа силовики в суды предоставить не смогли.

Более того, прокуратура АРК Крым завела дело на старого капитана судна, и официально предъявила им подозрение в нарушении Законов Украины, фактически признав, что нынешний собственник и экипаж не могут отвечать за эти нарушения.

Но отпускать судно пограничники не спешат, потому что рискуют не выполнить поставленную задачу перед первыми лицами страны…

Несколько месяцев назад президент Владимир Зеленский пообещал стране новый уровень борьбы с контрабандой. Через главу СБУ Ивана Баканова в ответственные ведомства были спущены указания по борьбе с контрабандой. Отличившимся пообещали щедрое вознаграждение и продвижение по карьерной лестнице.

В государственной погранслужбе ответственным за направление стал Глава Сергей Дейнеко. Вместе с начальником Азово-Причерноморской погранслужбы Украины Владимиром Бондарем они отчитались перед Бакановым, что в ближайшем времени покажут существенные успехи в борьбе с контрабандой топлива.

Бондарь хорошо известен морякам Херсонской области, так как сидит на “теме рыбаков”. По данным оперативников СБУ, с азовских рыболовов он собирает ежемесячно около 200 тысяч гривен, еще 300-400 по черному морю. Также, по информации оперативников он курирует мелкую контрабанду топлива. Под видом утилизации отходов, мелкие судна ночью сливают по 20-30 тон топлива и везут их в обход таможни. На большие суммы Бондарь в ближайшее время пока не выйдет. Контрабанда нефтепродуктов – вообще хорошо знакомая тема для г-на Дейнеко, еще со времен курирования этой темы в приграничных поселках Луганской области в доАТОшные времена.

Со стремительном развитием карьеры пограничникам не повезло. Более месяца назад в нейтральных водах они арестовали украинский танкер “Мрия”. Задержание отчасти напоминало шоу устроенное несколько лет назад государственной прокуратурой и МВД, когда различных таможенников по всей стране задерживали с применением вертолетов и чуть ли не в прямом эфире.

Пограничники чуть ли не впервые в истории проявили рвение и отбуксировали танкер из нейтральных вод в Херсонскую нефтеперевалку, после чего доложили “наверх” о существенном продвижении в вопросах борьбы с контрабандой. Но пограничники не учли того, что топливо вообще не должно было заходить в Украину.

Мрия перевозила топливо известной Швейцарской компании AGTG SA, которая хорошо известна в Украине по работе с крупнейшими госкомпаниями. В судах пограничники ничего предъявить не смогли, однако максимально пытаются затянуть процесс, что б первые лица не заподозрили провала операции, которая учитывая буксировку из нейтральных вод, дорого обошлась украинским налогоплатильщикам.

Судно при этом с перевалки не выпускают, а топливо перегрузить не дают. Ситуация чревата международным скандалом, однако для Бондаря и Дейнеко это не главное, главное – что бы о провале операции не узнали первые лица страны, которым они пообещали результат.

Олег Иванцов, «ОРД»