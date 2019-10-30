Бывший руководитель управления специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк получил зарплату в сумме 950 тыс. гривен в Генпрокуратуре в связи с увольнением.

Соответствующую информацию он внес в декларацию.

Ранее генеральный прокурор Руслан Рябошапка ликвидировал управление Горбатюка и создал департамент ГПУ по делам Майдана.

23 октября Горбатюк сообщил, что его уволили.

Ранее Горбатюк отказался писать заявление на прохождение переаттестации по установленному руководством Генпрокуратуры образцу, так как, по его мнению, оно не соответствует действующему законодательству.

Он отметил, что намерен обжаловать свое увольнение и подать заявление в правоохранительные органы на генпрокурора Руслана Рябошапку.