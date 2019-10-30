Во вторник вечером Палата общин подавляющим большинством голосов - 428 против 20 - проголосовала за внесенное правительством постановление о досрочных выборах 12 декабря, пишет Русская служба ВВС.

Теперь это постановление должно пройти Палату лордов, но наблюдатели не предвидят там серьезных проблем для премьера.

Джонсон рассчитывает, что на этих выборах его Консервативная партия завоюет большинство мест в Палате общин и он тем самым получит от избирателей мандат на проведение своей политики в отношении Евросоюза: патовая ситуация в парламенте будет преодолена, соглашение о выходе утверждено, и Британия формально покинет ЕС 31 января.

Однако удастся ли тори-брекситерам с Джонсоном во главе на самом деле одержать уверенную победу, предсказать никто не берется.

Сейчас по усредненным результатам опросов, рейтинг Консервативной партии выше, чем рейтинг главной оппозиционной силы, лейбористов, примерно на 10%. Но за время предвыборной кампании рейтинги могут существенно измениться.

Кроме того, в британской избирательной системе, когда все 650 депутатов Палаты общин избираются в одномандатных округах в один тур, рейтинг партии никогда не оборачивается точно соответствующей ему долей мест в парламенте.