также в разделеОбщество
«Час - $100»: «Слуга народа» переписывался с проституткой в Раде 12
Гонтарева не собирается судиться с Коломойским 24
«Слуга народа» объяснил, что делал с билетами «Квартала 95» в Раде 22
Рябошапка назначил главу департамента по делам Майдана 20
В НБУ заявили, что задержанный на взятке сотрудник не занимался выдачей лицензий 27
Эксперт: Ни власть, ни международные партнеры не должны вмешивались в деятельность судей 14
В сводке ООС – ни слова об обстрелах Золотого, о которых сообщил СЦКК 27
Сайдик заявил о подготовке большого обмена пленными 24
29 октября. Картина дня 30
Мужчину, который почти 47 тысяч раз звонил в «скорую», отправили в психбольницу 25
Синоптик: В Украину придет потепление 36
Главного специалиста НБУ задержали на взятке в $50 тысяч 57
Рада запретила ограничивать проход к берегам водоемов 45
Зеленский в Золотом: Учителя с фото отрицают причастность к сепаратизму 119
В ООС объяснили несоблюдение 7-дневной «тишины»: ОБСЕ не зафиксировала обстрелы 153
СБУ задержала на границе запчасти к военному вертолету 42
СМИ: Активист «Нацкорпуса» Янтарь не воевал и может быть причастен к убийству местного жителя на Донбассе 66
ГПСУ: Оккупанты завышают число украинских туристов в Крыму 31

Законодательная ассамблея канадской провинции Британская Колумбия приняла Закон о Дне памяти украинского Голодомора, который признает геноцидом искусственный голод 1932-33 годов. Голосование прошло 29 октября, сообщает пресс-служба Посольства Украины в Канаде.

«Голодомор был специально спланирован и осуществлен советским режимом, чтобы системно уничтожить стремление украинского народа к свободной и независимой Украине», - говорится в документе.

Закон устанавливает, что каждую четвертую субботу ноября Британская Колумбия будет официально отмечать День памяти жертв Голодомора в Украине и геноцида.

«Это очень благородный и важный жест, - говорит посол Украины в Канаде Андрей Шевченко. - Первая версия законопроекта о Голодоморе появилась в провинции 10 лет назад. Сегодня мы видим результат долгой работы украинской общины и всех приверженных Украине канадцев».

Британская Колумбия стала шестой провинцией Канады, признавшей Голодомор актом геноцида. На государственном уровне закон о Голодоморе действует в Канаде с 2008 года.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

35
Теги