Законодательная ассамблея канадской провинции Британская Колумбия приняла Закон о Дне памяти украинского Голодомора, который признает геноцидом искусственный голод 1932-33 годов. Голосование прошло 29 октября, сообщает пресс-служба Посольства Украины в Канаде.

«Голодомор был специально спланирован и осуществлен советским режимом, чтобы системно уничтожить стремление украинского народа к свободной и независимой Украине», - говорится в документе.

Закон устанавливает, что каждую четвертую субботу ноября Британская Колумбия будет официально отмечать День памяти жертв Голодомора в Украине и геноцида.

«Это очень благородный и важный жест, - говорит посол Украины в Канаде Андрей Шевченко. - Первая версия законопроекта о Голодоморе появилась в провинции 10 лет назад. Сегодня мы видим результат долгой работы украинской общины и всех приверженных Украине канадцев».

Британская Колумбия стала шестой провинцией Канады, признавшей Голодомор актом геноцида. На государственном уровне закон о Голодоморе действует в Канаде с 2008 года.