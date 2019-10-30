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Строительные работы ведутся на всех участках реконструкции Шулявськго путепровода, заявил мэр Киева Виталий Кличко.

«Строители начали делать земляную насыпь со стороны путепровода от улицы Вадима Гетьмана. Собирают и армируют железобетонные конструкции подпорных стен, монтируют опалубки», - написал он в Facebook.

Также начали врезать газовые трубы обновленного участки системы, проходящей под путепроводом.

«В настоящее время газоснабжение близлежащих объектов приостановят, но специалисты уверяют, что ненадолго», - отметил мэр.

«Еще на стройплощадке прокладывают канализационные сети методом штольневой проходки. Работы выполняют с вагонеткой, рельсами и специальным краном, поднимает выкопанную землю наружу. Рядом работает специальный насос водопонижения, который откачивает воду, чтобы строители могли безопасно разрабатывать штольню для прокладки новых канализационных коммуникаций под путепроводом», - отметил мэр.

Он также подчеркнул, что по графику выполнения работ, предоставленному генподрядчиком, в течение следующего месяца все прогоны металлической конструкции путепровода уже полностью установят и подготовят мост к асфальтированию.

Как сообщал ForUmразбирать старый мост начали в ночь с 16 на 17 марта.

Проект реконструкции Шулявского путепровода в Киеве предусматривает строительство развязки в форме неполного листа клевера – моста с тремя съездами. По оценкам специалистов, после реконструкции пропускная способность путепровода увеличится на 20 процентов. Длина нового путепровода составит 158 метров, он будет иметь шесть полос. Левоповоротные съезды будут иметь длину 293 метра и 2 полосы движения, правоповоротные длиной 561 метр – также с 2 полосами движения. На новой развязке построят велодорожку шириной 2 м и общей длиной 985 м. На одном из участков трасса для велосипедистов будет проходить под землей.

Общая стоимость реконструкции ранее составляла – 830,12 млн грн.

Продолжительность строительства - 17 месяцев. Стартовало оно с осени прошлого года, когда начали подготовительные работы. В частности, и переложение коммуникаций.
ForUm

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