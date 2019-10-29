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На участке № 2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области силы и средства отводятся на расстояние 1 км от занятых позиций, но сам процесс должен длиться не более 30 дней.

Об этом в комментарии УНИАН сказал начальник пресс-центра штаба операции Объединенных сил Андрей Агеев.

По его словам, процесс разведения начался в 12:00, но он «должен длиться не более 30 суток».

«Отводится с обеих сторон на один километр от позиций, ранее занятых. Процесс разведения продолжается в течение 30 суток, там есть определенные участки и определенные дни для кого, когда и что разводится, когда отходят силы и средства», - сообщил Агеев.

При этом другие подробности он отказался предоставить.

Напомним, 29 октября в 12:00 начался процесс разведения сил с обеих сторон (зеркально) на участке №2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области.
ForUm

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