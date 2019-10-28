Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель обсудили возможное продолжение транзита газа в ЕС через Украину, сообщает пресс-служба президента РФ.

«В связи с проведением сегодня в Брюсселе очередного раунда трехсторонних министерских консультаций Россия – ЕС – Украина состоялся обмен мнениями относительно продолжения транзита российского газа через территорию Украины в Европу после истечения в конце 2019 года срока действия соответствующего контракта», - говорится в сообщении.

Напомним, вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович заявил, что разочарован результатами трехсторонних переговоров между представителями Украины, ЕС и России о транзите газа, поскольку стороны не пришли к конструктивным договоренностям.