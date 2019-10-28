Президент Владимир Зеленский пообещал не оказывать давление на Национальное антикоррупционное бюро и Специализированную антикоррупционную прокуратуру, но призвал их привлечь к ответственности топ-коррупционеров. Об этом он заявил во время встречи с сотрудниками НАБУ и САП, сообщает Укринформ.

«Это главный вопрос, почему я приехал к вам с моими коллегами: чтобы вас зарядить этой энергией, чтобы вы понимали, мы на вас влиять не будем и не желаем. Но мы очень хотим, как люди, которые представляют общество... я, как избранный президент Украины, хочу, чтобы вы знали, что руки у вас не связаны. Пожалуйста, мы очень хотим, чтобы все коррупционеры, все топ-коррупционеры действительно отвечали по законодательству, чтобы они действительно заслуженные приговоры получили», - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что сейчас у общества большой запрос на торжество справедливости и привлечение к ответственности виновных в коррупции.

«При нас у вас развязаны руки, и наоборот мы бы хотели как представители общества, чтобы руки связаны были у тех, кто этого заслуживает уже много-много лет», - пообещал Зеленский НАБУ и САП.

В то же время он призвал сообщать ему в случае, если кто-то будет давить на детективов и прокуроров. И добавил, что на таких лиц «будут оказывать давление».