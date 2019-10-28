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Генеральная прокуратура Украины  разоблачила и задержала начальника одного из отделов регионального отделения Фонда государственного имущества Украины по Харьковской, Донецкой и Луганской областях.

Как сообщает пресс-служба ведомства, указанный чиновник требовал и получил от директора одного из госпредприятий неправомерную выгоду в сумме 30 тыс. долларов США за содействие в согласовании документов по распаеванию земель указанного предприятия, а также в продлении контракта относительно дальнейшего пребывания последнего в должности директора.

Во время обыска в домовладении указанного лица обнаружены и изъяты денежные средства на сумму более полумиллиона долларов США.

Чиновника задержали сразу после получения неправомерной выгоды 30 тыс. долларов и сообщили о подозрении.
ForUm

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