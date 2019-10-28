Министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет инициирует отмену медицинских справок.

«В Украине есть такое явление, как медицинские справки, которые наше государство требует в самых неожиданных местах. Например, у госслужащих при приеме на работу требуют две медицинские справки (психиатр и нарколог). Или знаменитая справка в бассейн. Насколько эти требования оправданы? С одной стороны, они приводят к излишней бюрократии, расходам и нагрузке больниц, а сами справки часто просто продаются. С другой стороны, может, это оказывает положительное влияние на здоровье украинцев?» - написал он в Facebook.

В Западных странах такого обычно нет, отметил министр.

«Для меня это аргумент в пользу отмены таких требований. Хочу исследовать этот вопрос более подробно. Напишите, пожалуйста, в комментариях, в каких ситуациях государство у вас требовало лишнюю медицинскую справку», - попросил он.