Министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов предложил к обсуждению ряд решений для налоговой реформы.
Об этом он написал в своем Facebook.
По его словам, налоги должны стимулировать создание рабочих мест и повышение зарплат. Для этого, говорит Милованов, необходимо снизить налоги на труд и увеличить налоги на активы.
Министр привел свое видение налоговой реформы:
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Отменить ЕСВ (Единый социальный взнос — ред.).
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Максимально снизить налог на доход физического лица.
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Для компенсации, поднять налог на недвижимость, на землю и другие активы.
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Улучшить сбор налогов на недвижимость и другие активы.
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Улучшить сбор НДС.
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Продолжать детенизацию экономики прямыми и косвенными методами.
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Оказывать государственную поддержку бизнесу только при условии работы «в белую» и создание достаточного количества рабочих мест.
«Все эти 8 пунктов — для обсуждения. Идея этих пунктов — снять с повестки дня вопрос ФОПов, обеспечить стимулы для создания рабочих мест, повышение зарплат и уменьшение безработицы», — отметил Милованов.
При этом он добавил, что менять систему налогов очень сложно, ведь это требует больших расходов.
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