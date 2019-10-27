Министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов предложил к обсуждению ряд решений для налоговой реформы.

Об этом он написал в своем Facebook.

По его словам, налоги должны стимулировать создание рабочих мест и повышение зарплат. Для этого, говорит Милованов, необходимо снизить налоги на труд и увеличить налоги на активы.

Министр привел свое видение налоговой реформы:

Отменить ЕСВ (Единый социальный взнос — ред.).

Максимально снизить налог на доход физического лица.

Для компенсации, поднять налог на недвижимость, на землю и другие активы.

Улучшить сбор налогов на недвижимость и другие активы.

Улучшить сбор НДС.

Продолжать детенизацию экономики прямыми и косвенными методами.

Оказывать государственную поддержку бизнесу только при условии работы «в белую» и создание достаточного количества рабочих мест.

«Все эти 8 пунктов — для обсуждения. Идея этих пунктов — снять с повестки дня вопрос ФОПов, обеспечить стимулы для создания рабочих мест, повышение зарплат и уменьшение безработицы», — отметил Милованов.

При этом он добавил, что менять систему налогов очень сложно, ведь это требует больших расходов.