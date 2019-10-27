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Министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов предложил к обсуждению ряд решений для налоговой реформы.

Об этом он написал в своем Facebook.

По его словам, налоги должны стимулировать создание рабочих мест и повышение зарплат. Для этого, говорит Милованов, необходимо снизить налоги на труд и увеличить налоги на активы.

Министр привел свое видение налоговой реформы:

  • Отменить ЕСВ (Единый социальный взнос — ред.).

  • Максимально снизить налог на доход физического лица.

  • Для компенсации, поднять налог на недвижимость, на землю и другие активы.

  • Улучшить сбор налогов на недвижимость и другие активы.

  • Улучшить сбор НДС.

  • Продолжать детенизацию экономики прямыми и косвенными методами.

  • Оказывать государственную поддержку бизнесу только при условии работы «в белую» и создание достаточного количества рабочих мест.

«Все эти 8 пунктов — для обсуждения. Идея этих пунктов — снять с повестки дня вопрос ФОПов, обеспечить стимулы для создания рабочих мест, повышение зарплат и уменьшение безработицы», — отметил Милованов.

При этом он добавил, что менять систему налогов очень сложно, ведь это требует больших расходов.
ForUm

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