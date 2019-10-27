Сегодня, 27 октября, в Киеве ожидается сильный туман, объявлен первый уровень опасности. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

По данным специалистов, в воскресенье в столице в связи с туманом ожидается ухудшение видимости до 200-500 метров. Из-за тумана синоптики объявили в Киеве желтый уровень опасности.

Кроме того, для избежания инцидентов на дорогах в КГГА рекомендуют водителям придерживаться советов. В частности, в ведомстве советуют снизить скорость движения, использовать противотуманные фары, держать безопасную дистанцию с другими автомобилями, а также избегать резких маневров.