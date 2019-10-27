По состоянию на воскресенье, 27 октября, специалисты не фиксируют значительное превышение уровня загрязнения воздуха в городах Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

По данным мониторинга ГСЧС, в Украине не наблюдается значительный рост уровней загрязнения атмосферного воздуха. Однако во Львове, Кривом Роге, Одессе, Днепре и Каменском было зафиксировано незначительное превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ.

В ведомстве указывается, что увеличение концентрации загрязняющих веществ в воздухе связано с погодной ситуацией, которая сложилась в Украине. Речь идет об отсутствии осадков, слабый ветер и густые туманы. Улучшение погодной ситуации ожидается 28-29 октября.