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Президент Владимир Зеленский назначил Сергея Гайдая новым главой Луганской областной государственной администрации.

Об этом говорится в указе №767 / 2019 от 25 октября.

Кабинет министров на заседании 20 октября уволил с должности главы Луганской облгосадминистрации Виталия Комарницкого и согласовал назначение Сергей Гайдая.

Сергей Гайдай — уроженец Северодонецка, депутат Мукачевского районного совета VІІ созыва, бывший глава Мукачевской райгосадминистрации. Он также работал в Обуховской районной государственной администрации и в Киевсовете.

Напомним, Зеленский «наехал» на военного из-за вопроса о протестах (Видео).
ForUm

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