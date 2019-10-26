Президент Владимир Зеленский назначил Сергея Гайдая новым главой Луганской областной государственной администрации.
Об этом говорится в указе №767 / 2019 от 25 октября.
Кабинет министров на заседании 20 октября уволил с должности главы Луганской облгосадминистрации Виталия Комарницкого и согласовал назначение Сергей Гайдая.
Сергей Гайдай — уроженец Северодонецка, депутат Мукачевского районного совета VІІ созыва, бывший глава Мукачевской райгосадминистрации. Он также работал в Обуховской районной государственной администрации и в Киевсовете.
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