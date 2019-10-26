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В Японии не менее десяти человек стали жертвами ливневых дождей, вызвавших оползни и наводнения.

Как сообщает Reuters со ссылкой на местные СМИ, еще три человека считаются пропавшими без вести.

Отмечается, что оползни произошли в префектурах Тиба и Фукусима в восточной и северо-восточной Японии. Утром в субботу там возобновили поисково-спасательную операцию.

Как сообщает японское информагентство Kyodo, в городе Ичихара (находится в префектуре Тиба) в пятницу за 12 часов выпало более 280 мм осадков — это больше среднемесячной нормы для октября.
ForUm

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