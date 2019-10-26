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В Бишкеке суд решил оставить бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева под арестом до 26 декабря.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

По словам адвокатов экс-президента, мера пресечения продлена на время проведения судебного разбирательства.

Следующее заседание суда назначено на 15 ноября.

Напомним, 7 августа в поселке Кой-Таш в Кыргызстане спецназ штурмовал резиденцию четвертого президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева, но его сторонники отбили резиденцию и освободили Атамбаева. В результате столкновений пострадали более 80 человек, один милиционер погиб, а спецназ Государственного комитета нацбезопасности не смог задержать бывшего президента. Но на следующий день была вторая попытка штурма резиденции и 8 августа Атамбаева задержали.
ForUm

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