Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что возвращение российской делегации в ПАСЕ остается неприемлемым для Украины.

Об этом он сказал на встрече с генсеком Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич, передает пресс-служба парламента.

«Также мы не понимаем ситуации с полномочиями нашей делегации. Я надеюсь, что это не станет прецедентом», — сказал он.

По словам Разумкова, «мы готовы к диалогу, но не готовы к компромиссам с совестью, территориальной целостностью и достоинством людей».

Спикер подчеркнул, что Украина готова работать для пользы Европы и Совета Европы.

Разумков поблагодарил Пейчинович-Бурич за позицию по соблюдению прав человека, особенно на временно оккупированных территориях.

«Фактически все страны мира понимают, что часть территории, как на Донбассе, так и в Крыму, — это украинские территории. Я понимаю, что механизмы возвращения этих территорий будут отличаться, но и там, и там находится самая большая ценность нашего государства — люди», — отметил он.