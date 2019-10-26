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По состоянию на субботу, 26 октября, специалисты не фиксируют значительного превышения уровня загрязнения воздуха в Украине, однако незначительное превышение уровня зафиксировано в 5 городах. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщается, незначительное превышение уровня предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ зафиксировано в Одессе, Днепре, Кривом Роге, Каменском, а также во Львове.

Однако превышение уровня концентраций оксида углерода, фенола, формальдегида, диоксида азота, диоксида серы и пыли сеть наблюдений ГСЧС не фиксирует.

«В общем, синоптическая ситуация не отличается от аналогичных погодных условий в предыдущие годы, поэтому в Украине нет существенных оснований для беспокойства относительно состояния воздуха», - подчеркнули в ведомстве.
ForUm

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