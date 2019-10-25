Судебная система в Украине сможет полноценно развиваться в европейском направлении только при условии ограничения давления на нее со стороны высшего руководства страны — таков был главный месседж международной конференции «Украина — Европа: диалог по вопросам правосудия», которая состоялась 22 октября во французском Страсбурге в здании Европарламента. Присутствующие на мероприятии украинские судьи рассказали евродепутатам о давлении на суды, «телефонном праве» и высказали свое мнение о проведении судебной реформы.

Трансляция конференции велась на странице в Facebook.

Судебная реформа в Украине была начата в 2014 году представителями предыдущей власти и предусматривала приведение украинского законодательства к европейским стандартам, а также создание новых и переформатирования существующих институтов системы правосудия. Однако, как отметили участники конференции, эта реформа не только не дала положительных результатов, но и ухудшила состояние судебной системы страны.

Судья Хозяйственного суда Киевской области Павел Горбасенко подчеркнул, что эффективная судебная система строится на двух основных элементах — авторитете и независимости — каждый из которых необходим для ее нормального функционирования.

«Наша судебная система напоминает очень сложный швейцарский механизм — часы. Если этот механизм хоть немного подкорректировать, и подкорректировать неправильно, то часы начнут отставать или спешить. И с каждым днем погрешность будет нарастать. С помощью вашей поддержки предыдущая власть смогла имплементировать и внедрить самые разные процедуры: и процедуры отбора кадров и процедуры мониторинга деятельности судей и их доходов, и много всего положительного. Но это только та картинка, которая подавалась вам», — рассказал он евродепутатам.

Украинский судья сравнил вмешательство государства в судебную систему с медицинским скальпелем, с помощью которого можно проводить различные манипуляции — как во благо, так и во вред.

«Предыдущей власти с вашей поддержкой был вручен в руки скальпель. И скальпель не всегда работал правильно», — сказал Горбасенко.

По его мнению, чем меньше будет происходить вмешательств в судебную систему, тем лучше она будет работать.

«Когда последние четыре года мы слышали со всех телеканалов, что судьи плохие, то население, которое ни разу не сталкивалось с судами, тоже считает, что судьи плохие. Я считаю, что во Франции Эммануэль Макрон никогда не позволил бы себе сказать: „Вот этот суд принял неправомерное решение и его нужно ликвидировать“. Я думаю, в таком случае на следующий же день была бы начата процедура импичмента. У нас же предыдущий президент в завершение своего правления позволял себе такие высказывания», — рассказал Павел Горбасенко.

Судья Окружного административного суда города Киева Вовк, также присутствовавший на конференции, сам становился объектом давления. Под юрисдикцию суда подпадают дела, в которых фигурируют государственные органы. Столичный админсуд суд имеет полномочия решать вопрос о законности того или иного решения или указа высших госорганов Украины. Понимая важность суда, Порошенко с помощью антикоррупционных органов пытался давить на суд, в том числе на его руководителя. Павла Вовка несколько раз за последние годы пытались обвинить в коррупции, в предоставлении недостоверных данных в декларации и тому подобное. Эти дела всегда имели громкое медийное сопровождение. И хотя ни одно из обвинений за все годы так и не было доказано, суд все это время был вынужден работать под значительным давлением.

Поэтому судья Вовк во время выступления подчеркивал, что главным элементом эффективной и справедливой судебной системы является независимость суда от власти и политических сил.

С тем, что вмешательство глав государства в судебную систему Украины является главной ее проблемой на сегодня, согласился и экс-судья Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел Владимир Колесниченко.

По словам Колесниченко, судебную систему в Украине необходимо организовать так, чтобы она «законодательно имела границы от посягательства на его независимость». Для этого, по его мнению, необходимо создать условия, в которых судья сможет принимать свои решения на основании закона, а также провести децентрализацию.

В целом, проанализировав главные ошибки предыдущей власти, участники международной конференции выразили надежду на то, что при президенте Зеленском в Украине смогут направить судебную реформу в правильное русло.

Депутаты Европарламента, в свою очередь, отметили важность установления демократии и верховенства права в Украине, подчеркнув, что вопрос судопроизводства является приоритетным в становлении государства европейского типа.

«В Украине есть все условия, чтобы создать честное, беспристрастное правосудие, в частности, даже за этим столом есть люди, которые хотят проводить такие реформы и обладают достаточным профессионализмом для осуществления необходимых реформ», — отметил евродепутат Витольд Ващиковский.

Европейские депутаты рассказали о том, что многие страны Европы преодолели тот путь, по которому должна пройти Украина. Достичь прогресса реально. Но для того, чтобы создать систему справедливого правосудия, реформой должны заниматься профессионалы, опытные специалисты, которые должны быть освобождены от политического давления. Только при соблюдении этих условий можно рассчитывать на создание справедливых, честных и беспристрастных судов.

В завершение конференции стороны договорились подписать Меморандум о дальнейшем сотрудничестве ради построения справедливого судоустройства в Украине.