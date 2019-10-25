также в разделеРелигия
В Бутово православные почтут память жертв политических репрессий 11
Митрополит Антоний рассказал о значении имени Бога 10
В столичном храме ПЦУ представили крест с трезубцами 16
Украинцы в соцсетях рассказали, что доверяют УПЦ и Митрополиту Онуфрию 8
На Волыни верующие УПЦ рассказали представителям ОБСЕ о религиозном конфликте, который длится 8 месяцев 6
Представитель УПЦ провел мастер-класс на международном съезде православного хорового искусства 8
На Ровенщине епископат ПЦУ не может поделить храмы 15
Митрополит Онуфрий расскажет, что нужно делать, чтобы стать миротворцем 13
В Николаеве священник УПЦ на храмовой ограде разместил плакаты с поучениями святых и старцев 15
В Сети появилось письмо афонского монастыря по «украинскому вопросу» 25
Запорожский митрополит считает, что ПЦУ — это исключительно политический проект 15
В РПЦ рассказали о встрече с представителем Фанара 21
Сегодня православные почитают икону Богородицы «Иерусалимская» 21
Умер ученый, который открыл место крещения князя Владимира 20
В УПЦ отметили, что разделения в Церкви являются проверкой для верующих 18
Директора Киевского центра репродуктивной медицины наградили орденом УПЦ 34
Верующие УПЦ отметили день памяти святого, который привез из Афона камни для строительства одесского храма 24
Большинство украинцев доверяют Церкви – Опрос 15

Последователи любой религии должны обладать убедительной аргументацией, чтобы не попасть под влияние экстремистов, прикрывающихся религиозными лозунгами.

Фото: mospat.ru

Об этом сказал Предстоятель Русской Православной Церкви Патриарх Кирилл во время с главой Сената Казахстана, руководителем Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий Даригой Назарбаевой, сообщает patriarchia.ru.

«Терроризм очень часто использует религиозную мотивацию. И это понятно, потому что для верующего человека нет ничего выше, чем воля Божия. На этом спекулируют очень опасные преступники, которые убеждают простых верующих людей, что высшим исполнением закона Божьего, высшей жертвой для Бога является самопожертвование в виде совершения террористического акта», – сказал Патриарх.

В этой связи, как считает Предстоятель Русской Церкви, «задача религиозных лидеров всех религий заключается в том, чтобы лишить такой мотивации преступников, стремящихся навязать ее честным и абсолютно не криминальным людям».

Таким образом, продолжил Патриарх Кирилл, борьба с терроризмом предполагает не только повышение уровня боеспособности специальных государственных служб, но и широкую просветительскую работу, прежде всего, среди верующих.

Он подчеркнул, что в деле противостояния пропаганде террористов «верующие люди должны быть вооружены достаточно убедительной аргументацией, направленной на противодействие экстремизму и терроризму с использованием религиозного фактора».

В завершение Патриарх выразил надежду, что Съезд лидеров мировых традиционных и будет и далее активно способствовать развитию межрелигиозного диалога и собиранию здоровых сил, в том числе для противодействия любым попыткам использования религии для оправдания терроризма.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

7
Теги