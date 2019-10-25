Кабинет Министров разрешил министерствам покупать неограниченное количество электромобилей в пределах определенной стоимости, сообщает пресс-служба Министерства энергетики и защиты окружающей среды.

«Для Украины электромобили несут не только экологический, но и значительный экономический эффект, поскольку позволяют отказаться от использования импортируемых энергоносителей в пользу производимой внутри страны электроэнергии», - мотивировали решение в правительстве.

Постепенное увеличение доли электромобилей в структуре автопарка страны будет способствовать уменьшению выбросов углерода, улучшению состояния окружающей среды и повышению энергетической безопасности Украины, подчеркнули в ведомстве.

С этой целью Кабинетом Министров Украины внесены изменения в два постановления КМУ от 4 апреля 2001 № 332 и от 26 декабря 2011 № 1399, которые расширяют возможности использования электромобилей для государственных органов, учреждений и организаций.

В Минприроды отметили, что у каждого Министерства в соответствии с подзаконными нормативными актами есть возможность приобрести автомобили в пределах определенных сумм и количества. Для министерств – это максимум 1,2 млн, для ЦОИВ - 900 тыс. грн. Но существует ограничение по количеству, и для министерств – это только 1 машина.

Поэтому решено, что в случае покупки за счет министерства или ведомства электрокара, который потребляет значительно меньше топлива, при соответствующем разрешении Минфина, это ограничение может не применяться.

Эти изменения направлены на соблюдение условий ратифицированного Верховной Радой Украины Парижского климатического соглашения, которое заключено с целью международного противодействия глобальным изменениям климата.