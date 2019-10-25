также в разделеОбщество
25 октября. Картина дня 9
Похитительницу младенца под Киевом отправили под домашний арест 12
Украинцев ожидают последние теплые выходные 12
СМИ: Задержанный в Харькове чиновник – зам Филатова 21
Обвиняемому в организации зачистки Майдана смягчили меру пресечения 21
Reuters: Сын Роднянского назначен советником премьера по экономике 14
Нимченко: Власти нужно бояться не радикалов и критики независимых СМИ, а потери доверия народа 13
Украинские судьи рассказали евродепутатам о давлении и «телефонном праве» 21
Пограничники задержали украинца, разыскиваемого за присвоение имущества 17
Бородянский назвал оскорбления со стороны Коломойского хамством 15
Скандальный прокурор Кулик не прошел переаттестацию 18
В ГПУ не знают о возможном вручении подозрения Богдану 24
Юрист: Прямые контакты между украинскими судьями и представителями ЕС помогут Украине провести судебную реформу 17
Кабмин назначил министру обороны заместителя 20
Медведчук: Зеленский в предвыборной гонке обещал многое, но не продажу земли 23
За Микитася внесли 80 миллионов залога 21
Горбатюк: ГПУ расследовала дело, в котором фигурировал Богдан 30
Аваков: «Азов» пытаются дискредитировать из-за его боевой эффективности 27

Кабинет Министров разрешил министерствам покупать неограниченное количество электромобилей в пределах определенной стоимости, сообщает пресс-служба Министерства энергетики и защиты окружающей среды.

«Для Украины электромобили несут не только экологический, но и значительный экономический эффект, поскольку позволяют отказаться от использования импортируемых энергоносителей в пользу производимой внутри страны электроэнергии», - мотивировали решение в правительстве.

Постепенное увеличение доли электромобилей в структуре автопарка страны будет способствовать уменьшению выбросов углерода, улучшению состояния окружающей среды и повышению энергетической безопасности Украины, подчеркнули в ведомстве.

С этой целью Кабинетом Министров Украины внесены изменения в два постановления КМУ от 4 апреля 2001 № 332 и от 26 декабря 2011 № 1399, которые расширяют возможности использования электромобилей для государственных органов, учреждений и организаций.

В Минприроды отметили, что у каждого Министерства в соответствии с подзаконными нормативными актами есть возможность приобрести автомобили в пределах определенных сумм и количества. Для министерств – это максимум 1,2 млн, для ЦОИВ - 900 тыс. грн. Но существует ограничение по количеству, и для министерств – это только 1 машина.

Поэтому решено, что в случае покупки за счет министерства или ведомства электрокара, который потребляет значительно меньше топлива, при соответствующем разрешении Минфина, это ограничение может не применяться.

Эти изменения направлены на соблюдение условий ратифицированного Верховной Радой Украины Парижского климатического соглашения, которое заключено с целью международного противодействия глобальным изменениям климата.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

12
Теги