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Основания для проведения досрочных местных выборов появятся только в случае внесения изменений в Конституцию. Об этом заявил глава Центральной избирательной комиссии Олег Диденко в интервью Фокусу.

«Одно дело, если мы говорим о местных выборах в каком-то конкретном месте. Другое — когда речь идет о местных выборах по всей стране. Без внесения изменений в Конституцию я не вижу оснований досрочно проводить их в целом по Украине», – сказал он.

При этом Диденко напомнил, что сейчас обсуждается вопрос первых местных выборов, которые должны стать результатом реформы административно-территориального устройства.

«Планируется внесение изменений в Конституцию, новый закон об административно-территориальном устройстве, расширение административно-территориальных образований, которые у нас уже есть (громада, округ, регион). И как результат — первые выборы. Когда это произойдет, зависит от Верховной Рады», – рассказал Диденко.

Однако, если в ближайшее время реформа административно-территориального устройства не будет завершена, местные выборы состоятся в октябре.

В то же время возможно проведение досрочных выборов в отдельных городах, основания для которых прописаны в законе о местном самоуправлении.

«Например, если решением суда будет установлено какое-то нарушение, после обращения областной (в случае Киева — городской) государственной администрации Верховная Рада может назначить внеочередные выборы», – отметил Диденко.

Напомним, ранее руководитель Офиса президента Андрей Богдан заявил, что местные выборы уместно проводить после завершения реформы децентрализации.
ForUm

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