Двое гражданских получили ранения в результате подрыва на растяжке в оккупированном Луганске, сообщают «Новости Донбасса» со ссылкой на «МЧС» группировки «ЛНР».
Согласно сообщению, двое мужчин подорвались на взрывоопасном предмете, предположительно ручной гранате РГД-5, во время прорубки просеки в садоводческом товариществе Зеленая Роща.
Взрыв произошел 24 октября.
Пострадавшие 1974 и 1972 годов рождения с множественными ранениями доставлены в Луганскую клиническую больницу.
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