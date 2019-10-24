Известный ученый, историк, археолог, сотрудник Института Всеобщей истории РАН Сергей Беляев скончался на 84 году жизни.

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Как сообщает «Благовест-Инфо», Сергей Беляев много сделал для Русской Православной Церкви. Сферы его научных изысканий - первые века христианства, Херсонес. Руководил Херсонесской экспедицией Академии наук СССР. Ему принадлежит открытие место крещения князя Владимира.

В постсоветские время по просьбе Патриарха Алексия II участвовал как ученый в обретении мощей более 30 святых. Патриарх Тихон, архиепископ Рижский Иоанн (Поммер), преподобный Максим Грек... Мощи трех святых - митрополитов Филарета (Дроздова), Иннокентия (Вениаминова) и архимандрита Антония (Медведева) были извлечены из ямы в Лавре.

Последние годы ученый занимался реконструкцией Херсонеса от позднеантичных времен до крещения князя Владимира. Трехмерная реконструкция архитектуры и текстов богослужений. Привлекал студентов Суриковского института. Михаил Борисович Пиотровский отзывался о нем: «Если говорить об археологии Крыма, то только с Беляевым».