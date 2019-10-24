Заместитель генерального прокурора Украины - главный военный прокурор Виктор Чумак заверяет, что расследование дел Майдана не прекратится, а увольнение Сергея Горбатюка с должности руководителя управления специальных расследований Генпрокуратуры он назвал законным.

«Никто не останавливается в расследованиях дел по Майдану, будут назначены люди, руководителем будет прокурор из той же рабочей группы, потому что речь не об одном Горбатюке, а о 43 людях, которые работают над расследованием этих преступлений», - сказал Чумак в комментарии Интерфакс-Украина.

Отвечая на уточняющий вопрос, означает ли это, что расследование преступлений преступной организации Виктора Януковича не в едином кейсе не приведет к остановке процесса, замгенпрокурора сказал: «А как это вообще может привести к остановке расследования? Во-первых, есть ситуация, которая не зависит от нас, от нового руководства Генпрокуратуры: о лишении прокуратуры досудебного следствия знали и мы, и Горбатюк, еще два года назад. 19 ноября мы бы уволили Горбатюка в любом случае. Мы бы просто-напросто ликвидировали это управление (с 20 ноября, согласно законодательству, органы прокуратуры лишаются функции досудебного расследования – ред.)».

«Горбатюку предлагалось все, что угодно, но у Сергея Викторовича позиция «Я никуда не пойду, потому что считаю, что это все неправильно» – вот и вся история. Никто его не выгонял, никто не просил его уволиться, и я вам официально это говорю», - заверил он.

«Увольнения законны. Если Горбатюк с этим не соглашается, никто не запрещает ему идти в суд. Все несогласные с тем, что происходит, идут в суд, и пока нет решения суда, это будет только субъективное мнение Горбатюка или кого-либо другого», - сказал Чумак, комментируя заявления Горбатюка относительно незаконности его увольнения с должности.

То есть, по словам замгенпрокурора, единый правовой способ решения этого спора – в судебном порядке.

При этом Чумак отметил, что как замгенпрокурора, который курировал подразделение Горбатюка, общался с ним и неоднократно просил его пройти переаттестацию.

«Ежедневно мы с ним разговаривали, и я ему говорил, что он должен пройти эту аттестацию», - сказал Чумак.

Напомним, 23 октября Сергей Горбатюк был уволен с должности начальника управления спецрасследований Генпрокуратуры.

Горбатюк отказался писать заявление на прохождение переаттестации по установленному руководством Генпрокуратуры образцу, так как, по его мнению, он не соответствует действующему законодательству.

Исходя из этого, Горбатюк и еще более 200 прокуроров Генеральной прокуратуры не были допущены к переаттестации, которая необходима для перехода на должности в Офис генпрокурора.

В частности, для допуска необходимо было подать заявление с согласием на то, что во время собеседования может браться во внимание анонимная информация о прокуроре, которая не подлежит официальному подтверждению.