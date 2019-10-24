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Сегодня на пленарном заседании Киевского городского совета депутаты приняли решение о пополнении парка подвижного состава метрополитена новыми современными вагонами, сообщает пресс-служба Киевсовета.

Отмечается, что В прошлом году Киевским метрополитеном перевезено почти 500 млн пассажиров. Инвентарный парк вагонов насчитывает 821 единицу. Ежедневно в час «пик» на линии выпускается 546 вагонов. Учитывая спрос данного вида транспорта, городу необходимы дополнительные единицы.

Поэтому, столица намерена приобрести до 50 новеньких вагонов на общую сумму до 50 млн евро.

В мэрии говорят, это обеспечит более качественное и быстрее перемещения по городу. А также позволит уменьшить нагрузку на наземный транспорт, что в свою очередь улучшит экологическую ситуацию в столице.

Планируется, что средства на приобретение подвижного состава метрополитена, в рамках соответствующего соглашения, предоставит Европейский банк реконструкции и развития.

Решение поддержали 67 депутатов Киевсовета.
ForUm

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