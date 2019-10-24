До конца года АО «Укрзализныця» установит на Центральном железнодорожном вокзале Киева зарядку для электромобилей, сообщил председатель правления компании Евгений Кравцов.

«Бюрократические преграды, чтобы на Центральном вокзале появилась зарядка для электрокаров, мы снесли... Наконец могу анонсировать: зарядить свой электромобиль можно будет на главном железнодорожном вокзале столицы», - написал он в Facebook.

Также глава Укрзализныци отметил, что почти половина железнодорожной сети Украины электрифицирована: «Мы активно работаем над тем, чтобы перевозить как можно больше грузов и пассажиров электропоездами, тем самым уменьшив выбросы. Установление зарядок для электромобилей - это еще один шаг для сохранения окружающей среды и популяризации электрического транспорта».

Укрзализныця уже провела аукцион и выбрала партнера, который установит соответствующее оборудование. «Если услуга будет востребованной, такие зарядки появятся и на других вокзалах Украины», - резюмировал Кравцов.