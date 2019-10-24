Политическое давление на судей в Украине является недопустимым, и власть должна сделать все, чтобы предоставить судебной системе настоящую независимость.

Об этом говорили в Страсбурге в здании Европарламента во время конференции «Украина - Европа: диалог о правосудии», трансляция которой велась на странице в Facebook.

Как отмечалось во время встречи, украинские реалии времен президентства Порошенко выделяют Украины среди европейских стран тем, что президент пытался собственноручно контролировать все органы, в том числе и судебную систему. Ради этого окружения главы государства давило на судей.

Это, как отметил представитель украинской делегации председатель Окружного административного суда города Киева Павел Вовк, стало одной из причин того, что реформа абсолютно не оправдала возложенных на нее надежд.

Судья Вовк во время выступления подчеркивал, что главным элементом эффективной и справедливой судебной системы является независимость суда от власти и политических сил.

О том, что вмешательство в судебную систему Украины является сегодня главной ее проблемой, говорил и экс-судья Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел Владимир Колесниченко.

По словам Колесниченко, судебную систему в Украине необходимо организовать так, чтобы она «законодательно имела границы от посягательства на ее независимость». По его мнению, необходимо создать условия, в которых судья сможет принимать свои решения на основании закона.

Для этого, как говорилось во время разговора, Украина, в частности, должен выполнять норму Консультативного совета европейских судей, изложенную в Выводе №17/2014, о том, что «освобождение от должности судьи не должно быть следствием одних только неудовлетворительных результатов оценки», а также рекомендации Группы государств против коррупции Совета Европы GRECO об отмене статьи 375 Уголовного кодекса Украины, которая используется как средство давления на судей и подрывает независимость судебной власти, о чем также на национальном уровне постоянно указывается в ежегодных докладах Высшего совета правосудия о состоянии независимости судей Украины.

То, что говорили представители украинской делегации, поддержал евродепутат Петрас Аустревичус, который отметил, что «власть должна сосредоточиться на обеспечении независимости работы институтов».

Европейские парламентарии выразили полную поддержку Украине в ее стремлении создать честный и независимый суд.

«В Украине есть все условия, чтобы создать честное, беспристрастное правосудие, в частности, даже за этим столом есть люди, которые хотят этого и у которых достаточно профессионализма для осуществления необходимых реформ», - отметил евродепутат Витольд Ващиковский.

Европейские депутаты рассказали о том, что многие страны Европы преодолели тот путь, по которому должна пройти Украина. Достичь прогресса реально. Но для того, чтобы создать систему справедливого правосудия, реформой должны заниматься профессионалы, опытные специалисты, которых нужно освободить от политического давления. Только при соблюдении этих условий можно рассчитывать на создание справедливых, честных и беспристрастных судов.

В завершение конференции стороны договорились подписать Меморандум о дальнейшем сотрудничестве ради построения справедливого судоустройства в Украине.

Конференция «Украина - Европа: диалог по правосудие» прошла 22 октября в Страсбурге в здании Европарламента.

На ней присутствовали евродепутаты Натан Хилл (Великобритания), Витольд Ващиковский (Польша), Ришард Чарнецкий (Польша), Виола фон Крамон-Таубадель (Германия), Михал Симецкий (Словакия), Мирослав Радаковский (Словакия), Петрас Австревичус (Литва), Юозас Олекас (Литва), Иварс Иябс (Латвия), Андрей Кубилюс (Литва) и Здзислав Марек Красноденбский (Польша), народные депутаты Украины - Алексей Жмеренецкий и Ирина Венедиктова, судьи – Павел Вовк, Владимир Колесниченко, Павел Горбасенко, правозащитники - Сергей Клец и Анна Свириденко, эксперт по привлечению инвестиций Тимур Чмерук, а также общественные активисты.