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ГБР проводит обыски у народного депутата VIII созыва, землевладельца Аркадия Корнацкого.

Об этом он сообщил в Facebook.

«У меня – обыски. Президент Зеленский стремительно, одним махом превзошел Порошенко и Януковича... Сегодня утром лучшие силы ГБР брошены на проведение обысков в местах моего пребывания - в киевской «двушке» на Кольцевой и в родительском доме в Чаусово-2 на Николаевщине», - написал Корнацкий.

По его словам, нагрянули целыми автобусами.

«Такими силами можно Донбасс освободить, а эти приехали «двушку» с картонной входной дверью и дом моей 89-летней матери штурмовать. Клоуны», - заявил Корнацкий.

Позже он добавил, что обыски проводятся по «делу Порошенко».
ForUm

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