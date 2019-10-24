ГБР проводит обыски у народного депутата VIII созыва, землевладельца Аркадия Корнацкого.
Об этом он сообщил в Facebook.
«У меня – обыски. Президент Зеленский стремительно, одним махом превзошел Порошенко и Януковича... Сегодня утром лучшие силы ГБР брошены на проведение обысков в местах моего пребывания - в киевской «двушке» на Кольцевой и в родительском доме в Чаусово-2 на Николаевщине», - написал Корнацкий.
По его словам, нагрянули целыми автобусами.
«Такими силами можно Донбасс освободить, а эти приехали «двушку» с картонной входной дверью и дом моей 89-летней матери штурмовать. Клоуны», - заявил Корнацкий.
Позже он добавил, что обыски проводятся по «делу Порошенко».
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