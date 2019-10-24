В Киеве в четверг, 24 октября, началось заседание городского совета, на котором планируется принять бюджет столицы на 2020 год.

Об этом сообщает Укринформ.

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, в зале зарегистрировался 71 депутат, то есть кворум для сессии есть.

Мэр отметил, что на заседании нужно принять бюджет столицы на 2020 год.

Секретарь Киевсовета Владимир Прокопов сообщил, что из фракции «Солидарность» вышли четыре депутата.

«Сообщаю о выходе из фракции «Солидарность» - Пабата Александра, Петровца Олега, Сагайдака Ильи, Харченко Александра. С этого момента эти депутаты являются внефракционными», - сказал Прокопов.

С депутатской фракции Киевсовета «Батькивщина» вышли три депутата: Товмасян Ваган, Рымаренко Сергей, Палладий Сергей.

Напомним, заседание Киевсовета 12 сентября не произошло из-за отсутствия кворума. Во время консультаций все председатели фракций Киевсовета договорились продолжить работу 19 сентября. Однако в тот день в зале Киевсовета зарегистрировались 38 депутатов, тогда как для кворума нужен 61 депутат (общая численность депутатов Киевсовета - 120). Последний раз сессия Киевсовета состоялась в середине мая.

Тогда Кличко обратился в Верховную Раду с просьбой о роспуске Киевсовета 8-го созыва и назначении досрочных выборов в столице.