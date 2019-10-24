также в разделеОбщество
К экс-нардепу Корнацкому пришли с обысками
Порошенко и Мальдивы: ГБР обещает журналистам «Схем», что обысков не будет 10
Мендель оконфузилась во время интервью Зеленского в Японии 34
СМИ назвали имя россиянина, попросившего политубежища в Украине 39
Госгеокадастр открыл расширенные данные о земельных участках 19
Жителю Донбасса, разорвавшему флаг Украины, грозит штраф 24
Епифаний встретился с госсекретарем США 21
На Донбассе трагически погиб нацгвардеец 32
Дубинский прошел «детектор лжи» 27
Горбатюк: Рябошапка считает, что ОПГ Януковича — это выдумка Луценко 63
23 октября. Картина дня 46
24-летний россиянин пойдет под суд за нападение на Dzidzio 40
Укрзализныця запускает ночной бориспольский экспресс 21
ГПУ уволила Горбатюка 44
Сивохо заявил об уходе из шоу-бизнеса 105
Прокуроры ГПУ начали сдавать экзамены в рамках переаттестации 20
У украинцев будет 4 выходных на Рождество 37
СБУ разоблачила многомиллионную схему финансирования боевиков 90

В Киеве в четверг, 24 октября, началось заседание городского совета, на котором планируется принять бюджет столицы на 2020 год.

Об этом сообщает Укринформ.

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, в зале зарегистрировался 71 депутат, то есть кворум для сессии есть.

Мэр отметил, что на заседании нужно принять бюджет столицы на 2020 год.

Секретарь Киевсовета Владимир Прокопов сообщил, что из фракции «Солидарность» вышли четыре депутата.

«Сообщаю о выходе из фракции «Солидарность» - Пабата Александра, Петровца Олега, Сагайдака Ильи, Харченко Александра. С этого момента эти депутаты являются внефракционными», - сказал Прокопов.

С депутатской фракции Киевсовета «Батькивщина» вышли три депутата: Товмасян Ваган, Рымаренко Сергей, Палладий Сергей.

Напомним, заседание Киевсовета 12 сентября не произошло из-за отсутствия кворума. Во время консультаций все председатели фракций Киевсовета договорились продолжить работу 19 сентября. Однако в тот день в зале Киевсовета зарегистрировались 38 депутатов, тогда как для кворума нужен 61 депутат (общая численность депутатов Киевсовета - 120). Последний раз сессия Киевсовета состоялась в середине мая.

Тогда Кличко обратился в Верховную Раду с просьбой о роспуске Киевсовета 8-го созыва и назначении досрочных выборов в столице.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/высокая мода/осень
1944 грн.
13
Теги