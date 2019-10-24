Депутат фракции «Голос» и первый заместитель председателя парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк опровергает информацию о том, что представители депутата Антона Яценко могли предлагать деньги для «правильного» голосования за законопроект 2047-Д всем членам этого комитета, а не только якобы «слугам». Об этом он заявил в комментарии проекту Радио Свобода «Ньюзрум».

«Это как минимум нелогично и невозможно. Ко мне и к моей коллеги (Галине Васильченко, - ред.) не обращались с такими предложениями, но если бы мы узнали о таких фактах, если бы к нам кто-то обратился, мы бы об этом очень громко говорили и сделали из этого скандал», - отметил Железняк.

При этом он предполагает, что у Антона Яценко действительно мог быть интерес к голосованию за вышеупомянутый законопроект, однако, по словам Железняка, Яценко не являлся лично на комитет.

«Возможно, он работал какими-то другими методами», - предполагает депутат «Голоса».

В то же время он готов при необходимости также пройти проверку на детекторе лжи.

«Наверно, ходить оппозиционным депутатам в ОП на детектор немного выглядит как-то недемократично, но, если будут звать на эту полиграф-вечеринку, придем. Нам-то в этом вопросе скрывать нечего», - отмечает Железняк.

После провального голосования 18 октября, члены финансового комитета, как утверждает он, сразу же приняли решение о доработке законопроекта 2047-Д.

Сам документ, которого пока нет в открытом доступе, по словам депутата, предусматривает ликвидацию так называемых «оценочных площадок» с возможностью дополнительной функции оценки имущества.

«Площадки убираются и через некоторый период (если не ошибаюсь, в тексте это было 1 апреля 2020 года), гражданам Украины дается возможность самим выступать в роли оценщиков, если они не согласны с той суммой, которую им сформировала единая база фонда государственного имущества, они идут к оценщику, и он в рамках 25 процентов может делать рецензию», - рассказал Железняк.

По его словам, ныне существующие «площадки» ничего, «кроме коррупционной составляющей» не имеют.

23 октября Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины открыла уголовное производство о получении неправомерной выгоды народными депутатами.

По данным СМИ, 11 представителей фракции партии «Слуга народа» - членов парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политики, якобы получили по 30 тыс. долларов США неправомерной выгоды за голосование против законопроекта о ликвидации коррупционных схем при оценке объектов недвижимости на заседании комитета Верховной Рады.

В июле 2018 специалистов по оценке имущества обязали сдавать отчеты в Фонд государственного имущества с помощью электронных площадок-посредников. Эта услуга – платная.

В конце августа 2018 журналисты проекту Bihus.Info сообщили, что за первый месяц реформы три фирмы- «прокладки», связанные с Яценко, получили более 23 миллионов гривен.

Сам Антон Яценко отрицает свою причастность к «оценочным площадкам» и подкупу депутатов финансового комитета.