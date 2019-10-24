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Госгеокадастр начал обнародовать выводы о рассмотрении проектов землеустройства по отводу земельных участков. Информация будет обновляться автоматически один раз в сутки. Открытый доступ - по ссылке: https://land.gov.ua/exterritoriality/.

Там размещена информация о дате регистрации, регистрационный номер проекта и его разработчика, территориальный орган Госгеокадастра по месту расположения земельного участка, статусе рассмотрения проекта, дате, номере и типе вывода, а также фамилия эксперта территориального органа Госгеокадастра, выдавшего заключение.

Также функционал позволяет осуществлять поиск по выбранному параметру, в частности по региону, типу или статусу заключения.

Соответствующую базу создали по поручению премьер-министра Алексея Гончарука. Это обеспечит прозрачность и публичность в сфере земельных отношений.
ForUm

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