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Соединенные Штаты Америки не видят противоречия в том, что член НАТО Турция договорилась о военном сотрудничестве с государством-противником НАТО – Россией на севере Сирии. Об этом заявила журналистам постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчинсон накануне встречи министров обороны НАТО в Брюсселе, сообщает «Европейская правда».

Отвечая на вопрос о противоречивости такого сотрудничества, Хатчисон заявила, что она, наоборот, считает положительными последствия российско-турецкой договоренности о совместных действиях этих государств в Сирии

«Мы удовлетворены тем, что насилие остановлено, ведь мы были очень обеспокоены (тем, что происходило после начала турецкой операции)», - заявила она.

Посол Хатчисон подчеркнула, что она не уверена, какими будут последствия сотрудничества РФ и Турции, а также раскритиковала предыдущие действия РФ в Сирии, однако она надеется, что теперь поведение россиян изменится. «Мы будем очень внимательно наблюдать за развитием», - пояснила она.

«В предыдущие годы увеличение российского присутствия не было положительным. Россияне поддерживали Асада, который убивал собственных граждан, в том числе с помощью химического оружия. Россия не пошевелила и пальцем для того, чтобы это остановить...

Мы надеемся, что после соглашения о сотрудничестве с нашим партнером Турцией Россия возьмет на себя эту роль (сдерживание Асада)», - заявила представительница США при Альянсе.

Примечательно также, что она назвала «вторжением» действия Турции в Сирии, отвергнув тем самым ту характеристику военной операции в Турции, которую продвигают среди партнеров турецкие власти.

Напомним, 9 октября Турция начала операцию «Источник мира» на севере Сирии, где проживают курды. 

17 октября США и Турция заключили соглашение о прекращении огня на 5 дней на севере Сирии, чтобы позволить курдским «Отрядам народной самообороны» отвести свои силы. 

22 октября президенты Турции и России Реджеп Эрдоган и Владимир Путин в Сочи договорились, что Турция и Россия будут совместно контролировать сирийско-турецкую границу к востоку от реки Евфрат.
ForUm

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