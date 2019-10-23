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Депутату из фракции Слуга народа Евгению Шевченко не рекомендовали общаться с российским Первым каналом. Об этом заявил первый заместитель главы фракции Александр Корниенко в комментарии журналистам, передает Liga.net.

«Был ли у нас запрет на уровне фракции с кем-то общаться или не общаться? Не был. Была ли рекомендация Евгению не общаться с этим каналом? Была. Он спрашивал, мы сказали свою позицию, что лучше этого не делать», - рассказал Корниенко.

Он отметил, что ему тоже дважды звонили с этого канала, но он отказался, поскольку не общается с российским государственным телевидением.

«В понедельник будем решать, что дальше организационно делать», - сказал Корниенко, уточнив, что фракция не может лишить Шевченко мандата.

Напомним, депутат партии «Слуга народа» Евгений Шевченко в эфире российского пропагандистского телеканала заявил, что протесты, которые состоялись в Киеве 14 октября, организовали националисты по заказу.
ForUm

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