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В ночь с 24 на 25 октября работа Киевского метро будет продлена на час в связи с проведением футбольного матча «Динамо» (Киев) – «Копенгаген» (Дания).  

«Внимание! Изменения в работе станций. В ночь с 24 на 25 октября работа столичной подземки будет продлена на 1 час», - сообщила пресс-служба метрополитена.

Также перед началом матча возможно ограничение (закрытие) на вход станции «Олимпийская», а после окончания футбола возможно ограничение на вход пассажиров станций «Дворец спорта», «Олимпийская» и «Площадь Льва Толстого».
ForUm

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