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В Киеве по улице Пушкинской возле резиденции главы УПЦ КП Филарета (Денисенко) 22 октября около 22.50 прогремел взрыв.

Фото: Информатор

Жертвами инцидента стали двое мужчин, также пострадала проходившая мимо девушка, сообщает «Информатор».

По словам очевидцев, трагедия произошла в результате разрыва гранаты, которая была в руках одного из погибших. Оба мужчины получили травмы, несовместимые с жизнью. Также травмы различной степени тяжести получила девушка, случайно оказавшаяся рядом в момент взрыва. Медики, прибывшие на место происшествия, госпитализировали пострадавшую в ближайшее медучреждение.

На месте работали несколько экипажей патрульной полиции, три кареты скорой помощи, кинологи, взрывотехническая служба и следственно-оперативная группа. Следствие устанавливает детали происшествия.

На близких к УПЦ КП ресурсы, в частности, на странице в Фейсбук «За українську Церкву», написали: «Граната взорвалась возле Патриарха. Вплотную к Пушкинской, 36. Почти под окнами Патриархии. 10 метров. Ужасно! В день интронизации […] Филарета, 24-ю годовщину, когда он стал главой УПЦ Киевского патриархата, прогремел взрыв. Двое погибших... Случайное ли это стечение обстоятельств? Сейчас много темных сил, которые очень хотят ликвидировать Киевский патриархат и заставить […] Филарета отойти от активной деятельности по развитию действительно независимой Церкви – УПЦ КП».
ForUm

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