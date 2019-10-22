Украинцев приглашают принять участие в голосовании за членов жюри Национального отбора на Евровидение-2020, сообщает на странице Eurovision Ukraine в Facebook.

«Всем, всем, всем, кто хотел изменить состав жюри Национального отбора на Евровидение! Ваша мечта осуществилась! В этом году организаторы решили провести отбор не только конкурсантов, но и судей. Среди претендентов уже хорошо известные нам Андрей Данилко, Джамала, Евгений Филатов, а также Настя Каменских, Игорь Кондратюк, Оля Полякова, Дмитрий Шуров, MELOVIN и Олег Винник», - говорится в сообщении.

Отдать свой голос за тех, кто, по вашему мнению, достоин выбирать представителя Украины на шестьдесят пятом песенном конкурсе «Евровидение», можно по этой ссылке.

Три прямых эфира Нацотбора на Евровидение-2020 должны пройти 8 и 15 февраля (полуфиналы) и 22 февраля (финал).

Напомним, ранее Национальная общественная телекомпания Украины приняла новые правила проведения национального отбора для участия в песенном конкурсе «Евровидение-2020», который должен состояться в Нидерландах. Согласно им, в частности, участники отбора не должны иметь на своем счету концертной деятельности или выступлений, организованных Россией или на ее территории после 15 марта 2014 года. То же касается выступлений в этот период на территории оккупированного Крыма и других оккупированных территориях Украины. Кроме того, участникам запрещается планировать или анонсировать соответствующие выступления до проведения отбора и до даты финала конкурса. Также участник должен гарантировать, что не совершал въезд на территорию Крыма с нарушением законодательства Украины, то есть не въезжал на территорию оккупированного полуострова из-за пределов Украины.

В этом году Украина не участвовала в «Евровидении» из-за скандала, связанного с концертами в России. Певица MARUV и другие двое победителей национального отбора отказались подписывать договор с «Общественным». MARUV рассказала, что причиной решения не ехать на «Евровидение» были «кабальные» условия договора с НОТУ.