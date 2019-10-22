«Судье» незаконно созданного «Симферопольского районного суда Республики Крым» сообщено о подозрении по ст. 438 УК Украины, а именно нарушение законов и обычаев войны, предусмотренных международными договорами, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.

В ходе осуществления досудебного расследования получены доказательства причастности «судьи» к нарушению права на справедливый и официальный судебный процесс в отношении проукраинского активиста за его выступление в прямом эфире на одном из телеканалов. Во время выступления активист выразил позицию о необходимости возвращения Украине территорий АР Крым, Донецкой и Луганской областей.

В мае-сентябре 2017 указанный «судья», рассматривая материалы уголовного дела, нарушил право обвиняемого использовать все необходимые права и средства защиты. В результате 27.09.2017 вынес «приговор», согласно которому признал активиста виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 280.1 УК РФ (публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации).

Прокуратура не называет имени судьи. Как передает Радио Свобода, говорится об Андрее Кулешове, который вынес приговор заместителю председателя Межлиса крымскотатарского народа Ильми Умерову.