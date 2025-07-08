Римська зустріч Келлога та Умєрова може змінити військову допомогу Україні

Після серії зустрічей у Римі та Києві Сполучені Штати можуть частково відновити військову допомогу Україні, яку було призупинено на початку липня. Про це повідомляє Politico з посиланням на два джерела, знайомі з перебігом переговорів.

Зокрема, Київ уже отримав попередження про можливе поновлення постачання інженерного обладнання та деяких видів бронетехніки. Точні терміни відновлення наразі не розголошуються.

Ключовою подією на цьому тлі стане зустріч посланця президента Дональда Трампа з питань України Кіта Келлога з міністром оборони України Рустемом Умєровим у Римі, в межах міжнародної конференції з надання допомоги.

«Зустріч Келлога та Умєрова в Києві спочатку не мала на меті обговорення військової допомоги США і була організована до того, як минулого тижня з’явилися новини про призупинення постачань», — заявив речник Келлога Морган Мерфі.

Видання підкреслює, що саме ці переговори можуть стати «ключем» до зняття частини обмежень, які викликали занепокоєння у Києві та серед союзників США в Європі.