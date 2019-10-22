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В среду, 23 октября, ночью и утром в Киеве туман, видимость 200-500 м (І уровень опасности, желтый), предупредили в Украинском Гидрометцентре.

Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане придерживаться следующих советов:

снизить скорость движения;

при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом;

держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;

при остановке включить аварийную световую сигнализацию;

избегать резких маневров на дороге.
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