Президент Владимир Зеленский надеется, что уже на следующей неделе станет известна дата встречи лидеров стран «нормандского формата». Об этом он сказал во время пресс-марафона, сообщает «Украинская правда»

«Дата «нормандского формата», я думаю, что дату мы получим на следующей неделе. Думаю, мы будем знать дату на следующей неделе. Я думаю, что дата встречи будет в этом году, в ноябре», – отметил он.

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что предпосылки для саммита «нормандской четверки» созданы и он состоится в Париже.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко указывает на отсутствие интереса в Кремле до проведения встречи в «нормандском формате».