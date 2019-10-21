Кабинет Министров на своем заседании 20 октября вернул Государственную аудиторскую службу под руководство Министерства финансов. Об этом на своей странице в Facebook сообщила министр финансов Оксана Маркарова.

«Кабмин своим решением после более 3 лет вернул Государственную аудиторскую службу под руководство Минфина. Поэтому с понедельника служба не просто возвращается домой, но и очень скоро будет реформирована в небольшой, но очень мощный орган финансового инспектирования и аудита с акцентом на государственные компании и местные бюджеты без дублирования функций Счетной палаты и внутренних аудиторов главных распорядителей», – написала она.

По словам Маркаровой, в ближайшее время Минфин выйдет с предложениями по реформированию службы.