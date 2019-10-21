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Вчера, 20 октября, в Запорожье женщина нанесла ножевые ранения трем своим детям, а затем пыталась совершить самоубийство, сообщает пресс-служба полиции Запорожской области. 

Вчера в 21:42 в Шевченковское отделение полиции поступило сообщение о том, что в доме по ул. Игоря Сикорского женщина нанесла ножевые ранения своим малолетним детям и нанесла телесные повреждения себе.

Для выяснения обстоятельств на место происшествия прибыло руководство ГУНП, сотрудники ювенальной превенции, следственно-оперативная группа, врачи. Установлено, что женщина 1989 года рождения, находясь дома, кухонным ножом нанесла ножевые ранения своим детям 2010, 2012 и 2016 рождения. После этого она пыталась покончить с собой, перерезав предплечья. Детей немедленно доставили в больницу. Женщину после оказания помощи госпитализировали в специализированное медицинское учреждение.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства и мотивы преступления. Открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 15 (Покушение на преступление), п.1 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
ForUm

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