Об этом чиновник сообщил в Facebook.

«Сегодня мы на заседании Кабмина немного перераспределили органы власти между министрами. Отныне Государственная служба статистики будет направляться мной и командой секретариата», — отметил он.

По мнению Дубилета, это решение имеет смысл, учитывая, что одной из его задач на ближайшее время будет установка и подсчет KPI (key performance indicators) для всех ключевых органов власти.

«Мы это собираемся делать, в том числе на базе Госкомстата», — отметил он.

«Кроме этого, Госстат собирается провести перепись населения с бешеным бюджетом 3,4 млрд грн ($135 млн). Это дополнительно в бюджет 1,6 млрд грн ($63 млн) в год на поддержку аппарата. Чувствую большой потенциал для увеличения эффективности», — подчеркнул министр.

Ранее Дубилет предложил переместить часть министерств в главное здание правительства, расположенное на улице Грушевского в Киеве. Помещения этих министерств государство могло бы продать.