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Сирийские демократические силы (SDF) сообщили, что подконтрольные им курдские формирования готовы уйти с так называемой «зоны безопасности» на северо-востоке Сирии.

Об этом заявил один из руководителей SDF Редур Халил, сообщает «Радио Свобода».

По его словам, курдские войска отойдут на 30 км от турецко-сирийской границы на участке протяженностью 120 км между городами Рас-эль-Айн и Телль-Абьяд.

Редур Халил подчеркнул, что условием отвода войск является беспрепятственная эвакуация бойцов и гражданских из населенных пунктов, находящихся в зоне боевых действий.

Это первое публичное заявление со стороны SDF о возможности ухода из ныне подконтрольных курдам приграничных территорий.
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