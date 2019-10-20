также в разделеМир
Brexit: в правительстве Британии исключили отсрочку 15
Правительство Испании отказалось от переговоров с Каталонией 13
Пентагон: Американские военные из Сирии будут переброшены в Ирак 17
Туск получил письмо премьера Британии об отсрочке Brexit 24
Четыре человека погибли в результате пожара на заводе в Китае 15
Лидер Каталонии призвал руководство Испании к переговорам 34
Трамп отказался проводить саммит G7 в своем гольф-клубе 22
В Лондоне требуют проведение второго референдума по Brexit 21
На протестах в Каталонии полицейские впервые применили водомет 31
В США завершилось расследование переписки Хиллари Клинтон 21
Британский парламент впервые за 37 лет проведет голосование в субботу 13
Трамп назвал кандидата на должность министра энергетики США 11
Из-за протестов в Каталонии 89 пострадавших 16
Следующий саммит G7 проведут на личном курорте Трампа 40
Пучдемон сдался властям Бельгии 30
Пенс: США и Турция договорились о временном перемирии в Сирии 37
РФ хочет выйти из соглашения о наказании за военные преступления 31
Скончался один из конгрессменов, инициировавших импичмент Трампа 30

В воскресенье, 20 октября, в Молдове проходят всеобщие выборы в местные органы власти.

Как сообщает МОЛДПРЕС, в ходе голосования планируется избрать 898 мэров городов (примаров) и более 11 тысяч местных советников.

В том числе выборы проходят в столице Кишиневе.

В день выборов на избирательных участках будет работать система видеозаписи, а также около 5000 полицейских.

Все 1969 избирательных участков начали работу в 7:00. Избирательные участки закроются в 21:00 по местному времени.

По состоянию на 11:00 проголосовали около 11% избирателей (более 300 тыс. человек).
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/высокая мода/осень
3131 грн.
17
Теги