В воскресенье, 20 октября, в Молдове проходят всеобщие выборы в местные органы власти.

Как сообщает МОЛДПРЕС, в ходе голосования планируется избрать 898 мэров городов (примаров) и более 11 тысяч местных советников.

В том числе выборы проходят в столице Кишиневе.

В день выборов на избирательных участках будет работать система видеозаписи, а также около 5000 полицейских.

Все 1969 избирательных участков начали работу в 7:00. Избирательные участки закроются в 21:00 по местному времени.

По состоянию на 11:00 проголосовали около 11% избирателей (более 300 тыс. человек).