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В трех городах Луганской области около 80 тысяч жителей остались без централизованного водоснабжения из-за задолженности за электроэнергию.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

«18 октября в г. Лисичанск в связи с задолженностью за потребленную электроэнергию отключено от электроснабжения 3 насосные станции ЛКСП Лисичанскводоканал (РТИ, Билогоривская и Боровская), в результате чего без централизованного водоснабжения остались центральная, южная части г. Лисичанск, г. Приволье и г. Новодружеск, всего около 80 тыс. жителей», — говорится в сообщении.
ForUm

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