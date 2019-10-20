Об этом сообщает Deutsche Welle.

Так, исполняющий обязанности главы испанского правительства Педро Санчес отметил, что сначала глава кабмина Каталонии Ким Торра должен осудить беспорядки.

Между тем, по версии Торры, протесты не отражают мирного характера сепаратистского движения.

В свою очередь мэр Барселоны Ада Колау призывала жителей к спокойствию на фоне противостояния между протестующими и полицией.

«Подобное не может продолжаться. Барселона на это не заслуживает», — подчеркнула она.

Напомним, лидер Каталонии призвал руководство Испании к переговорам.