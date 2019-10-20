также в разделеМир
Brexit: в правительстве Британии исключили отсрочку 15
В Молдове проходят местные выборы 17
Пентагон: Американские военные из Сирии будут переброшены в Ирак 17
Туск получил письмо премьера Британии об отсрочке Brexit 24
Четыре человека погибли в результате пожара на заводе в Китае 15
Лидер Каталонии призвал руководство Испании к переговорам 34
Трамп отказался проводить саммит G7 в своем гольф-клубе 22
В Лондоне требуют проведение второго референдума по Brexit 21
На протестах в Каталонии полицейские впервые применили водомет 31
В США завершилось расследование переписки Хиллари Клинтон 21
Британский парламент впервые за 37 лет проведет голосование в субботу 13
Трамп назвал кандидата на должность министра энергетики США 11
Из-за протестов в Каталонии 89 пострадавших 16
Следующий саммит G7 проведут на личном курорте Трампа 40
Пучдемон сдался властям Бельгии 30
Пенс: США и Турция договорились о временном перемирии в Сирии 37
РФ хочет выйти из соглашения о наказании за военные преступления 31
Скончался один из конгрессменов, инициировавших импичмент Трампа 30

Правительство Испании отклонило предложение главы Каталонии о переговорах.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Так, исполняющий обязанности главы испанского правительства Педро Санчес отметил, что сначала глава кабмина Каталонии Ким Торра должен осудить беспорядки.

Между тем, по версии Торры, протесты не отражают мирного характера сепаратистского движения.

В свою очередь мэр Барселоны Ада Колау призывала жителей к спокойствию на фоне противостояния между протестующими и полицией.

«Подобное не может продолжаться. Барселона на это не заслуживает», — подчеркнула она.

Напомним, лидер Каталонии призвал руководство Испании к переговорам.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/высокая мода/осень
3131 грн.
13
Теги