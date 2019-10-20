Министр обороны США Марк Эспер заявил, что все американские войска, которые дислоцировались в Сирии, будут переброшены в Ирак.
Об этом пишет Reuters.
«Вывод войск США из северо-восточной Сирии идет полным ходом… мы говорим о неделях, а не днях. Текущий план действий заключается в переброске сил в западный Ирак», — сказал Эспер.
По его словам, речь идет о почти 1000 американских военнослужащих.
Глава Пентагона добавил, что американцы в Ираке продолжат выполнять военные операции против боевиков террористической организации Исламского государства, чтобы не допустить восстановления ее влияния, и «будут защищать Ирак».
В начале октября 2019 года президент США Дональд Трамп объявил о выводе из Сирии всех 1000 американских военнослужащих. Этот шаг многими в Вашингтоне и в мире был расценен как предательство верных союзников-курдов, которые много лет сражались против Исламского государства на стороне возглавляемой США международной коалиции.
Сразу после решения Белого дома сократить американский контингент Турция начала военную операцию на северо-востоке Сирии.
«Антитеррористическая» операция, как наступление называют в Анкаре, проводится в районах Сирии к востоку от реки Евфрат против курдских Отрядов народной самообороны (YPG).
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупредил, что Турция возобновит военную операцию в Сирии вечером 22 октября, если курдские формирования не покинут «зону безопасности».
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