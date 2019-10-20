Министр обороны США Марк Эспер заявил, что все американские войска, которые дислоцировались в Сирии, будут переброшены в Ирак.

Об этом пишет Reuters.

«Вывод войск США из северо-восточной Сирии идет полным ходом… мы говорим о неделях, а не днях. Текущий план действий заключается в переброске сил в западный Ирак», — сказал Эспер.

По его словам, речь идет о почти 1000 американских военнослужащих.

Глава Пентагона добавил, что американцы в Ираке продолжат выполнять военные операции против боевиков террористической организации Исламского государства, чтобы не допустить восстановления ее влияния, и «будут защищать Ирак».

В начале октября 2019 года президент США Дональд Трамп объявил о выводе из Сирии всех 1000 американских военнослужащих. Этот шаг многими в Вашингтоне и в мире был расценен как предательство верных союзников-курдов, которые много лет сражались против Исламского государства на стороне возглавляемой США международной коалиции.

Сразу после решения Белого дома сократить американский контингент Турция начала военную операцию на северо-востоке Сирии.

«Антитеррористическая» операция, как наступление называют в Анкаре, проводится в районах Сирии к востоку от реки Евфрат против курдских Отрядов народной самообороны (YPG).

После переговоров с США Турция согласилась приостановить наступление на севере Сирии на 120 часов (пять дней) для выхода курдских повстанцев из приграничных районов.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупредил, что Турция возобновит военную операцию в Сирии вечером 22 октября, если курдские формирования не покинут «зону безопасности».