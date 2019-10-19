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Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко назначил на пост начальника департамента киберполиции Александра Гринчака.

Об этом сообщается на Facebook-странице департамента.

Кроме того, указано, что первым заместителем Гринчака назначен Сергей Кропива.

Соответствующие приказы подписаны 19 октября.

По словам новоназначенного главы департамента, уже создана концепция усовершенствования подразделения.

«Ее основой останется качественный подбор кадров и современный подход к работе», - сообщают в киберполиции.

Отметим также, Гринчак ранее возглавлял отдел противодействия преступлениям в сфере информационных систем департамента защиты экономики и работал на посту первого заместителя начальника департамента киберполиции.
ForUm

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